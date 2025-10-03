Un chef fue atacado en el suroccidente de Barranquilla por oponerse a un robo
La víctima se encuentra bajo pronóstico reservado.
Fuerte rechazo ha generado el caso de un chef profesional que fue atacado por delincuentes que buscaron despojarlo de sus pertenencias.
El hecho ocurrió en el sector de La Ceiba, en el suroccidente de la ciudad, cuando el hombre iba de camino a su vivienda después de su jornada laboral.
La víctima fue identificada como Jaime Ruiz Buelvas.
Según se conoció, Ruiz Buelvas fue abordado por tres hombres que se movilizaban a bordo de motocicletas.
Al resistirse al robo, los presuntos delincuentes lo atacaron con un arma cortopunzante en al menos 5 oportunidades.
El ciudadano fue remitido a un centro de salud donde permanece bajo pronóstico reservado.