“El amor no nace en la panza, nace en el corazón”: Mamá que unió la adopción y la donación de órganos

“Él me dio la oportunidad de ser mamá”: La historia de vida de Sebastián y Camila

Camila Ruíz, madre adoptiva de Sebastián Duque, bebé de un año y nueve meses, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana y contó su conmovedora historia.

Tras meses de la adopción, el pequeño terminó necesitando de urgencia un trasplante de hígado. Aunque Camila intentó donarle el suyo gracias a que sí era compatible, el procedimiento no pudo completarse.

Tras un tiempo, llegó otro hígado donado por otra familia justamente un miércoles de Ceniza, desde ese día, Sebastián ha logrado recuperarse y poder moverse a su libertad.

“Me recuerda todos los días el para qué de esta historia”, dijo Camila.

Camila reflexionó de varias maneras acerca de los prejuicios que aún rodean la adopción y la donación de órganos.

Asimismo, aseguró que la maternidad no es algo que venga de la biología, sino del amor: “No siento que yo le haya dado la oportunidad a Sebastián, él me dio la oportunidad de ser mamá”.

Siendo así, Camila quiere que su historia inspire a más personas a superar el miedo de adoptar y a hablar con empatía acerca de la donación de órganos y por consecuencia, el salvar vidas.

Escuche la entrevista completa aquí:

