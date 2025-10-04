Investigan muerte de alumno en la escuela militar de suboficiales

La Escuela Militar de Suboficiales, unidad orgánica del Comando de Educación y Doctrina, informó que, en la mañana del sábado 4 de octubre de 2025, durante el desarrollo del Curso Avanzado de Combate en la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico del Ejército Nacional, en hechos que son materia de investigación, falleció el alumno Alejandro Antonio Zabaleta Castillo, quien hacía parte del Curso de Suboficiales N.° 113 extraordinario.

“Una vez se presentó la situación, el alumno fue trasladado de manera inmediata al dispensario médico del Fuerte Militar, donde desafortunadamente llegó sin signos vitales. Con el fin de esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, se informó de inmediato a las autoridades competentes, quienes hicieron presencia en el lugar y adelantaron los actos urgentes correspondientes”, informaron

La institución dispuso el inicio de las investigaciones internas correspondientes.

“Así mismo, en el marco del principio de colaboración armónica entre las instituciones, el Ejército Nacional brindará todo el apoyo necesario a los entes judiciales competentes.”