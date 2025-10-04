W Fin de SemanaW Fin de Semana

Programas

Puntos clave del informe de la ONU sobre Colombia ante el Consejo de Seguridad

Raúl Rosende, representante especial adjunto y jefe adjunto de la Misión de Verificación de la ONU, explicó el informe de Colombia ante el Consejo de Seguridad.

Puntos clave del informe de la ONU sobre Colombia ante el Consejo de Seguridad

Puntos clave del informe de la ONU sobre Colombia ante el Consejo de Seguridad

20:57

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El jefe interino de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Raúl Rosende

Raúl Rosende, representante especial adjunto y jefe adjunto de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, entrega detalles del informe sobre Colombia ante el consejo de seguridad.

En dicho informe, la implementación del proceso de paz fue insuficiente.

Noticia en desarrollo.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad