Puntos clave del informe de la ONU sobre Colombia ante el Consejo de Seguridad
Raúl Rosende, representante especial adjunto y jefe adjunto de la Misión de Verificación de la ONU, explicó el informe de Colombia ante el Consejo de Seguridad.
Puntos clave del informe de la ONU sobre Colombia ante el Consejo de Seguridad
20:57
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El jefe interino de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Raúl Rosende
Raúl Rosende, representante especial adjunto y jefe adjunto de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, entrega detalles del informe sobre Colombia ante el consejo de seguridad.
En dicho informe, la implementación del proceso de paz fue insuficiente.
Noticia en desarrollo.