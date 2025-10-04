El jefe interino de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Raúl Rosende

Puntos clave del informe de la ONU sobre Colombia ante el Consejo de Seguridad

Raúl Rosende, representante especial adjunto y jefe adjunto de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, entrega detalles del informe sobre Colombia ante el consejo de seguridad.

En dicho informe, la implementación del proceso de paz fue insuficiente.

Noticia en desarrollo.