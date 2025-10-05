Investigan secuestro de joven de 18 años en Jamundí, Valle del Cauca

Imagen de referencia de secuestro / Getty Images / nito100

La Alcaldía de Jamundí confirmó el secuestro de Sara Sofía González Fajardo, una joven de 18 años que fue sacada de su vivienda en el corregimiento de San Antonio por hombres armados que se movilizaban en un vehículo.

La administración municipal hizo un llamado urgente al grupo delincuencial para que respete la integridad de la joven y se dé su liberación inmediata.

Sara Sofía es reconocida en su comunidad por liderar iniciativas ciudadanas en beneficio de los habitantes del corregimiento.

Además, la Alcaldía solicitó el acompañamiento de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, con el fin de facilitar gestiones humanitarias que permitan su pronta liberación.