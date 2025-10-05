Juez bloquea orden de Trump para desplegar a la Guardia Nacional en Portland

Donald Trump e imagen de referencia de justicia en EE.UU. Fotos: (Photo by Leon Neal/Getty Images) y Getty Images

Una jueza federal bloqueó el sábado el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en Portland, noroeste de Estados Unidos, como había ordenado el presidente Donald Trump a finales de septiembre para combatir la inmigración ilegal.

En su decisión, la jueza de distrito Karin Immergut indica que el presidente y los funcionarios federales tienen “prohibido temporalmente” realizar el despliegue en esta ciudad del estado de Oregon. La medida vence el 18 de octubre.

La jueza explicó que las protestas en Portland no suponen un “peligro de rebelión” y que el “cuerpo de seguridad regular” puede manejar tales incidentes.