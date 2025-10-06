Alcaldía de Bogotá anunció que avisos publicitarios de hasta 8 metros cuadrados ya no necesitan registro

Mediante la circular 007 de 2025, la Alcaldía de Bogotá dejó en firme las normativas que rigen algunos elementos de publicidad exterior. Es por eso, que desde ahora, los elementos con dimensiones inferiores a ocho metros cuadrados no requerirán registro en Bogotá.

“Esta decisión representa un ahorro de tiempo y de recursos para comerciantes y empresarios, al tiempo que simplifica los procedimientos administrativos del Distrito y fortalece la competitividad y la confianza en la gestión pública”, dijo Adriana Vargas, subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía.

Por ahora, las entidades distritales deberán actualizar sus procedimientos, plataformas y guías para aplicar este nuevo criterio.