Bogotá es finalista en el Premio Earthshot 2025

Bogotá fue seleccionada como finalista del premio medioambiental más prestigioso e influyente del mundo: el Earthshot Prize 2025. El Premio reconoce las soluciones de diferentes geografías, sectores y etapas en el ciclo de vida, que se dedican a resolver los mayores retos de nuestro planeta. En el 2025, el premio marca un punto de partida de la década, ya que la misión cobra impulso en la próxima coyuntura crítica.

Según la Alcaldía, una de las medidas más significativas de Bogotá para mejorar la calidad del aire ha sido la puesta en marcha de la primera Zona Urbana de Aire Limpio en Bosa, una zona muy contaminada y de bajos ingresos situada al suroeste de la ciudad.

“Ser finalista del Premio Earthshot es algo muy especial para Bogotá, ya que a través de esta plataforma internacional podemos poner de relieve cómo la acción coordinada en materia de transporte, mercancías e infraestructura ecológica puede mejorar drásticamente la calidad del aire. Esperamos que esto se pueda replicar en otras ciudades de todo el mundo. Si Bogotá gana el Premio Earthshot, no solo sería un honor para nosotros, sino también para las ciudades del Sur Global, ya que demostraría que es urgente y posible llevar a cabo acciones climáticas audaces”, dijo el alcalde, Carlos Fernando Galán.

Como en años anteriores, los cinco ganadores del premio de este año serán seleccionados por Su Alteza Real el Príncipe Guillermo y otros miembros del Consejo del Premio Earthshot, un grupo diverso de personas dedicadas a la protección del clima y nuestro entorno natural. El Consejo del Premio Earthshot está presidido por la presidenta del Patronato del Premio Earthshot, Dame Christiana Figueres, artífice del Acuerdo Climático de París.