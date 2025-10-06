Capturan a dos personas por el secuestro de un ciudadano en un apartamento en Barranquilla

Barranquilla

Unidades del Gaula de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de dos personas en señaladas del delito de secuestro simple, en hechos ocurridos en la urbanización Alameda del Río en Barranquilla.

Las detenciones se realizaron en medio de un operativo, desplegado tras denuncias de los familiares de la víctima que confirmaron la desaparición del ciudadano.

En respuesta, se activaron labores de verificación en la zona, que permitieron localizar y rescatar al hombre, que se encontraba privado de la libertad en contra de su voluntad.

Durante el operativo, los responsables fueron identificados y capturados en flagrancia.

Según las investigaciones de las autoridades, la víctima había llegado recientemente a Barranquilla desde Bogotá.

Los capturados registraron tres anotaciones judiciales previas por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y lesiones personales.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Masleider Urrego, al parecer, el motivo del secuestro había sido una transacción por tráfico de estupefacientes.

“Este resultado refleja la eficacia de nuestros grupos especializados y la importancia de la articulación con la ciudadanía. Continuaremos trabajando para proteger la vida y garantizar la seguridad”, afirmó.