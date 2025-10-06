Fue capturado un hombre que realizó disparos al aire en el barrio San Bernardo, en Bogotá

Bogotá

En medio de operativos adelantados por la Policía Metropolitana de Bogotá, se logró la captura en la localidad de Santa Fe de un hombre de 20 años, por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios y municiones.

Los hechos se presentaron en el barrio San Bernardo, mientras uniformados de las zonas de atención adelantaban labores de patrullaje, fueron alertados por varios disparos con arma de fuego.

Se trasladaron al lugar de los hechos y observaron a un hombre, quien al notar la presencia de las autoridades emprendió la huida.

En medio de la situación, se desplegó un plan candado y se logró detener a esta persona. Así mismo, al efectuarle el registro a personas, se le halló en su poder:

1 arma de fuego tipo pistola con munición.

1 granada de fragmentación.

De igual manera, la comunidad denunció que el hombre hizo disparos al aire y los amenazó con lanzar este artefacto explosivo.

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.