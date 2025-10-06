Despliegan camiones para transportar cosechas de municipios afectados por cierre de vía al Llano

Tras un mes de estar cerrada la vía al Llano, el gobernador Jorge Emilio Rey anunció que la Agencia de Comercialización y Competitividad de Cundinamarca desplegó una flota de 40 camiones de diferentes capacidades y un equipo logístico especializado para atender a los municipios afectados y así a ayudar los campesinos y productores a sacar sus cosechas.

Hasta la fecha, se han completado 152 rutas que han permitido movilizar productos agrícolas como: papa, huevos, plántulas de café, lechuga, gulupa, plátano, fríjol, lulo, cilantro, tomate, limón Tahití y leche.

Los municipios de Cáqueza, Chipaque, Choachí, Fómeque, Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, Quetame, Ubaque y Une ya se han beneficiado con este apoyo.

Lea también: Se habilitan corredores humanitarios en la vía al Llano para trasladar pacientes críticos

El gobernador Rey también anunció la habilitación de la línea de WhatsApp 316 852 1271, disponible para que pequeños y medianos productores soliciten el transporte de sus cosechas o el ingreso de agroinsumos.

“Esperamos sus llamadas porque nuestra prioridad es mantener viva la economía campesina y garantizar que ningún producto se pierda por falta de vías”, agregó.

Entretanto, el gobernador también aseguró que las afectaciones han sido sociales y se ha afectado la prestación del servicio de salud. Según el, se han tenido que cerrar temporalmente las especialidades de cardiología, gastroenterología y neurocirugía.

“El 25% (780 citas) de las consultas de medicina general y especializadas en el Hospital San Rafael de Cáqueza no se pudieron cumplir por las dificultades de transporte de médicos y usuarios. Asimismo, se ha tenido que posponer el 35% de las cirugías programadas de mediana y alta complejidad. Los costos en la atención hospitalaria se incrementaron un 30%, debido al mayor uso de combustibles y mantenimiento de vehículos al tener que tomar vías alternas”, agregó.

El impacto también se siente en el sector educativo, con hasta 15 días sin clases en las zonas más afectadas debido a las dificultades de desplazamiento de los estudiantes.

“En total, 1.070 estudiantes del departamento se han visto impactados directamente por esta emergencia, lo que equivale al 19,23% de la matrícula en las IED monitoreadas. Estos alumnos se encuentran en el último trimestre del año escolar, lo que afecta el cumplimiento de sus planes académicos”, agregó.

Por último, el gobernador pidió al Gobierno extender apoyos económicos a los sectores más afectados, especialmente al comercio que enfrenta gastos fijos sin poder operar. “También pedimos analizar una tregua o congelamiento de créditos con el Banco Agrario para los productores agropecuarios de la zona y apropiar recursos que permitan ejecutar las obras de estabilización del km 18+600, una vez culminen las labores de mitigación sobre la ladera, anunciadas por el Ministerio de Transporte”.