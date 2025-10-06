Regiones

Fue liberada una lideresa comunal de Jamundí tras tres días de secuestro

La joven Sara Sofía González Fajardo permaneció en poder de un grupo armado en zona rural de Jamundí.

Después de tres días de secuestro, fue liberada Sara Sofía González Fajardo, actual secretaria de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento de San Antonio, zona rural de Jamundí en el departamento del Valle del Cauca.

La joven de 18 años fue sacada a la fuerza de su vivienda por hombres armados, que se movilizaban en un vehículo.

Según la Fundación Territorio de Paz, la liberación se logró por intervención comunitaria.

“No se tuvo intervención de ONU MAPP-OEA, CICR, ni de ningún organismo internacional”, señala la comunicación de la Fundación.

Las autoridades investigan quiénes estarían detrás de este secuestro.

