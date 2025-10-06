Israel mató a 19 gazatíes este 5 de octubre, en víspera del inicio de la negociación de tregua

Al menos 19 palestinos murieron el domingo por ataques israelíes en la Franja de Gaza, según informó el Ministerio de Sanidad local en su balance diario, que recopila las víctimas del día anterior, pese a la inminencia de negociaciones para un alto el fuego.

“Varias víctimas siguen bajo los escombros y en las calles, ya que hasta ahora los equipos de ambulancias y defensa civil no han podido acceder a ellas”, indicó el ministerio en un comunicado.

Entre los fallecidos, hay al menos dos gazatíes que fueron asesinados por disparos del Ejército israelí en puntos de distribución de ayuda humanitaria.

Esta madrugada, por primera vez desde la última tregua que Israel rompió de forma unilateral el pasado mes de marzo, no se registraron víctimas letales en Gaza; pero si continuaron los bombardeos contra infraestructuras y edificios, según confirmaron a EFE fuentes médicas y locales.

Se espera que, en las próximas horas, se reúnan en Egipto las delegaciones negociadoras de Hamás e Israel para discutir la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un plan de alto el fuego en Gaza.

Le puede interesar: Trump exigió a Israel que deje de bombardear Gaza para negociar la salida de los rehenes

El plan consta de 20 puntos y propone el cese inmediato de las hostilidades, la liberación de los rehenes en manos de Hamás y la creación de un gobierno de transición para Gaza supervisado por Washington y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Escuche W Radio en vivo aquí: