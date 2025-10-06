Muere niña de 4 años tras caer de un décimo piso en Bogotá: al parecer estaba sola en la casa
Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos en los que murió la niña.
Bogotá
Este lunes se conoció la muerte de una menor de edad de 4 años luego de caer de un décimo piso del edificio donde vivía en la localidad de Engativá, en Bogotá.
Según fuentes, la menor estaba sola en su casa, mientras su mamá estaba desarrollando alguna actividad laboral.
Ante el caso, la Subred Norte de la Secretaría de Salud de Bogotá se pronunció a través de un comunicado asegurando que, “hacia las 7:00 a.m. traslada en ambulancia del CRUE, ingresó al servicio de urgencias del Hospital de Engativá una paciente menor de edad, en grave estado de salud, al parecer posterior a caída desde gran altura”.
Agregan que el “equipo médico asistencial activó los protocolos de atención, realizando maniobras de reanimación, sin resultado favorable”.
Finalmente, “al declararse el fallecimiento, se entrega informe a los familiares y se realiza acompañamiento en duelo por parte del equipo de salud”.