Seguimiento W: ya estaría listo el predio en el que se construiría el colegio San Luis en Córdoba

Montería

Después de casi un año, la alcaldesa del municipio de Puerto Escondido, Córdoba, Ivya Marzola, informó que ya estaría listo el predio en el que se construiría el colegio San Luis de Sevilla, donde se atenderían a cerca de 300 estudiantes que hoy reciben clases en aulas improvisadas, en el corregimiento que tiene el mismo nombre de la institución educativa.

“Desde la administración municipal, informamos que ya contamos con las escrituras de compraventa del terreno donde se construirá la nueva sede de la Institución Educativa San Luis de Sevilla. El siguiente paso será la socialización del proyecto por parte de la Gobernación de Córdoba”, dijo la mandataria municipal.

Cabe recordar que, los estudiantes fueron desplazados por un fenómeno natural que generó grietas en la tierra e infraestructura del colegio, lo cual representaba un inminente riesgo para la comunidad académica. La emergencia se registró en octubre de 2024.

Recientemente, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, informó a La W que ya contaría con los recursos para ejecutar el proyecto y solo estaban a la espera del predio que sería cedido por la Alcaldía de Puerto Escondido,