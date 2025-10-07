Capturados tres presuntos integrantes del ELN, señalados de extorsión y secuestros en el Catatumbo

Norte de Santander

En las últimas horas, las autoridades lograron la captura de tres hombres señalados de pertenecer al ELN en Norte de Santander y ser los responsables de extorsión a comerciantes y varios secuestros en la región del Catatumbo.

Se trata de alias de “Jeremías”, “Yilber” e “Iván”, quienes harían parte del Frente “Juan Fernando Porras Martínez” del ELN, según lo reveló el departamento de policía de Norte de Santander - DENOR -.

“El operativo se desarrolló, mediante labores de inteligencia y articulación con la Fiscalía General de la Nación, dando cumplimiento a órdenes judiciales vigentes” indicó el teniente coronel Amaury Aguilera, comandante encargado DENOR.

Agregó que “los capturados serían responsables de las finanzas criminales de esta estructura armada, encargados de realizar cobros extorsivos a comerciantes y comunidad en general en la región del Catatumbo, afectando gravemente la tranquilidad y seguridad ciudadana”.

Así mismo, las autoridades dieron a conocer que, de acuerdo con las investigaciones, estas personas estarían vinculadas a un caso de secuestro ocurrido al norte del departamento, el 26 de marzo del 2025, donde la víctima sería un menor de edad y por quien exigían la suma de mil millones de pesos por su liberación.

“Los capturados cuentan con una trayectoria criminal aproximada de cinco años al interior de dicha organización ilegal” indicó el teniente coronel Aguilera.