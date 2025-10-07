Cinco personas siguen desaparecidas tras naufragio en el río Naya

Hasta el momento han sido rescatadas 38 personas con vida y se recuperaron dos cuerpos. Foto: Armada.

Cali

Unidades de guardacostas de la Armada Nacional continúa las labores de búsqueda de cinco personas desaparecidas tras el naufragio de la embarcación “Don Alfredo”, ocurrido el pasado 2 de octubre en la bocana del río Naya, cuando viajaba desde Buenaventura hacia El Charco, Nariño.

Hasta el momento han sido rescatadas 38 personas con vida y se recuperaron dos cuerpos.

A las operaciones de búsqueda y rescate se suma un helicóptero de la Armada que realiza recorridos aéreos sobre la zona.

Entre los desaparecidos está Eyden María Cuenú Estupiñán, cuya familia se desplazó desde Cali para unirse a las labores de búsqueda.

“Salió una lancha a buscar en la cual iban familiares, van dos hermanos míos y va familia de otras personas también desaparecidas”, relató John Freddy Hernández, hijo de Eyden María.

Denuncian que la embarcación iba sobrecargada y piden no suspender las operaciones, además de solicitar apoyo a los pescadores de la zona.