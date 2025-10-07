Ejército capturó a dos integrantes del Clan del Golfo en Viterbo, Caldas

El operativo del Ejército fue realizado por el Batallón San Mateo con sede en el departamento de Risaralda, logrando capturar en el municipio de Viterbo, en Caldas, a dos presuntos miembros del grupo armado organizado ‘Clan del Golfo’.

Los detenidos son ‘El Indio’ y su compañera sentimental ‘Camila’, quienes eran buscados por delitos ocurridos el pasado 20 de agosto en la vereda La Frisolera en Belén de Umbría (Risaralda), así lo informó el teniente coronel Luis Alfonso Palomino Elejalde, comandante del Batallón de Artillería de Campaña No.°8 San Mateo.

Se presume que ‘El Indio’ y ‘Camila’ habían huido de Risaralda en busca de refugio en Viterbo (Caldas), donde fueron capturados; se presume que al parecer, también intentaban escapar debido a la presión de las operaciones militares, según el coronel John Hernando Téllez Ariza, comandante de la Policía Risaralda.

‘El Indio’ es señalado como el segundo al mando del componente armado de la subestructura ‘Edwin Román Velásquez Valle’ y se le atribuyen la orden de otros homicidios en nombre de este grupo criminal.

Por su parte, 'Camila’ es señalada de llevar la contabilidad de la estructura criminal y fue judicializada por el delito de homicidio agravado en grado de cómplice, mientras que ‘El Indio’ lo fue como autor material.