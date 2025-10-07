“Habría bandas respaldadas por políticos en Pereira”: presidente Petro debido al alza de homicidios

De nuevo, el presidente Gustavo Petro, habló en uno de sus discursos, de la ciudad de Pereira, referente a los homicidios y a la disputa entre organizaciones delincuenciales por la venta de drogas.

Esta vez lo hizo en la ceremonia de ascenso de más de 15 mil miembros de la Policía del nivel ejecutivo que se realizó en la plaza de armas de la Casa de Nariño.

Según el presidente, en Pereira se están realizando alianzas entre Policías, políticos y bandas delincuenciales, lo que ha causado el aumento de los homicidios en la capital risaraldense.

El presidente, en este discurso, se dirigió al subdirector de la Policía, el general Arnulfo Rosemberg Novoa y le dió la orden de comenzar a realizar traslados de Policías en Pereira para evitar que continúen los hechos de corrupción.

“En Pereira pasa algo, tiene que ver con que hay bandas respaldadas por políticos, porque ese es el resultado, bandas con poder, políticos que están por ahí, y a veces la Policía porque son políticos, pues lo respetan porque de ellos dependen también. No General, político metido en las bandas de Pereira va a la cárcel, y ese bloque de búsqueda pónganlo primero en Pereira.”

Según las cifras oficiales, en Pereira hasta la fecha han ocurrido 180 homicidios, la mayoría de estos hechos, según la misma Policía, se relaciona con la guerra del tucibí y la disputa de organizaciones entre Pereira y el Norte del Valle, como la confrontación de Cordillera con Los Rebeldes.