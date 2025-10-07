Hamás aceptó dar armas a comité egipcio-palestino y rechazó gestión internacional de Gaza
Estas serían las primeras decisiones del grupo Hamás sobre la implementación del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la paz en Gaza
El grupo islamista palestino Hamás aceptó este martes (7 de octubre) entregar sus armas a un comité egipcio-palestino al tiempo que rechazó categóricamente entregar la gestión de la Franja de Gaza a un comité internacional de transición, según dijo una fuente palestina conocedoras de las negociaciones.
