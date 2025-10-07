Internacional

Hamás aceptó dar armas a comité egipcio-palestino y rechazó gestión internacional de Gaza

Estas serían las primeras decisiones del grupo Hamás sobre la implementación del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la paz en Gaza

Hamás aceptó dar armas a comité egipcio-palestino y rechazó gestión internacional de Gaza. Foto: EFE.

Hamás aceptó dar armas a comité egipcio-palestino y rechazó gestión internacional de Gaza. Foto: EFE.

El grupo islamista palestino Hamás aceptó este martes (7 de octubre) entregar sus armas a un comité egipcio-palestino al tiempo que rechazó categóricamente entregar la gestión de la Franja de Gaza a un comité internacional de transición, según dijo una fuente palestina conocedoras de las negociaciones.

Noticia en desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad