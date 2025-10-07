MinTIC respondió a Teleantioquia que giros pendientes se deben a restricción temporal de caja

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones le salió al paso a la información suministrada por el canal regional Teleantioquia, en el que afirmó que era el único medio de carácter público, al que la cartera de TICS no le había girado la totalidad de los recursos a través del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Futic), aseguró que los recursos se han venido desembolsando a lo largo del año.

Según la información entregada por el Ministerio de las TICS, Teleantioquia ha recibido parte de los recursos correspondientes a la vigencia 2025, “a la fecha, se han realizado tres desembolsos que suman $13.011 millones, lo que equivale al 80,6% del total asignado al canal, cuyo valor total asciende a $16.154 millones”.

El Gobierno, a través del ministerio, señaló que el saldo pendiente por desembolsar será enviado a canal regional, una vez se logre la aprobación de nuevos recursos por parte del Ministerio de Hacienda, a través del Plan Anual de Caja PAC, “El saldo pendiente por desembolsar corresponde a $3.142 millones, recursos que provienen del presupuesto Nación y cuyo giro está sujeto al Plan Anual de Caja (PAC) asignado al FUTIC”.

Señaló el ministerio que esta situación no es exclusiva de Teleantioquia y no obedece a decisiones políticas o administrativas, sino a una restricción temporal de caja que ha afectado la ejecución de varios proyectos y operadores públicos del sector.