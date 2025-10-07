ProColombia defiende nuevamente su casa en Expo Osaka: expectativas de negocios por USD 34 millones

ProColombia respondió a las críticas de quienes catalogan la casa Colombia en Expo Osaka, que está desde el 13 de abril y terminará hasta el 13 de octubre, como un derroche.

“Esta presencia constituye una acción estratégica de diplomacia económica, cultural y comercial, orientada a fortalecer la imagen del país, atraer inversión extranjera, impulsar el turismo y abrir nuevos mercados para los productos colombianos en Asia y en el mundo”, señaló la entidad del Gobierno en un comunicado.

La entidad agregó que la exposición ha sido visitada por más de 1,3 millones de visitantes entre abril y septiembre y ha facilitado expectativas de negocios por más de 34,69 millones de dólares en exportaciones.

“Entre ellos, destaca un negocio de exportación de aguacate Hass por 11 millones de dólares, que consolida la presencia de Colombia en Asia”, destacó ProColombia.

Asimismo, resaltó que han identificado 31 intenciones de inversión en sectores como transición energética, agroindustria, turismo sostenible y economía creativa.

De otro lado, la entidad resaltó que, en junio, la Macrorrueda de Turismo generó más de 10 millones de dólares en acuerdos entre gremios, aerolíneas y agencias japonesas, consolidando el interés del Asia-Pacífico en Colombia como destino sostenible y cultural.

“Los más de 44 millones de dólares en negocios cerrados y proyectados representan un retorno económico e institucional que multiplica el valor de la inversión inicial”, remató la entidad.