Santa Marta es la ciudad del Caribe que muestra mayor reducción de desempleo en 2025

Santa Marta

La ciudad se consolidó como la capital del Caribe colombiano con mayor reducción en su tasa de desempleo durante 2025. Según el más reciente boletín del DANE y el Observatorio Regional del Mercado de Trabajo (ORMET), entre junio y agosto la tasa de desempleo en esta capital se ubicó en 8,5%, cifra que representa una reducción de 0,5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior (9,0%).

Esto la ubica como la octava ciudad con menor desempleo entre las 23 capitales del país, y la primera en la región Caribe, superando a ciudades como Cartagena, Barranquilla, Montería y Riohacha.

La reducción también se evidenció en el empleo juvenil, donde la tasa de desocupación cayó de 17,9% a 14,7%, es decir, una mejora de 3,2 puntos porcentuales.