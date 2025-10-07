Sogamoso celebra la liberación de la activista boyacense Luna Barreto

Luna Valentina Barreto Arango estará unos días en Jordania al lado de su esposo y amigos, posteriormente, viajará a Sogamoso a reunirse con su familia / Foto: Suministrada.

Sogamoso

Luego de 6 días de estar detenidas por las tropas del Ejército de Israel, la activista boyacense Luna Valentina Barreto Arango fue dejada en libertad en las últimas horas y ya se encuentra con su esposo en Amán, capital de Jordania.

La confirmación de su liberación y llegada a Jordania la dio a conocer a W Radio su padre Manuel Alban Barreto, quien señaló que Luna Valentina se encuentra en la capital jordana y goza de un excelente estado de salud.

“Gracias a Dios Luna Valentina, junto con Manuela Bedoya, ya fueron liberadas, noticia que tuvimos más o menos como a las 4:20 de la mañana de hoy martes y pues estamos muy felices, muy tranquilos, ya tengo nuevamente el alma en mi cuerpo y afortunadamente tuve la posibilidad de hablar telefónicamente con ella unos minutos y pude notar que está bien, que está sana y salva”, indicó Manuel Barreto, padre de Luna.

Pese a que la comunicación con su hija fue corta, don Manuel señala que la sintió tranquila y motivada.

“Yo hablé muy poquito tiempo con ella, más o menos fueron como cinco minutos y para mí lo más importante era que estuviera bien. En este momento Luna se encuentra en territorio de Jordania y lo que puedo decir es que la noté tranquila, la noté fuerte y la verdad me siento muy feliz de haber podido hablar con ella ya hacía más de veinte días que no hablábamos. En cuanto a su estado de salud me comunicó que estaba bien, pero que se sentía bastante agotada, además me dijo que lo que ella vivió en estos días, no es nada con lo que se vive en Palestina”, aseguró Barreto.

A su arribo a la capital de Jordania, Amán, Luna Valentina Barreto Arango se reunió con su esposo y con algunos amigos.

“Ella ya se reunió con las personas con las que vive allá en Jordania y me dijo que quiere venir a Colombia, pero que por ahora va a estar unos días en Jordania, no sabemos cuántos días va a permanecer allá, pero pues si el deseo es volvernos a reunir, entonces yo creo que más adelante cuando esté más tranquila, cuando las declaraciones que me imagino que ahorita en este momento estará dando, entonces podría hablar más tranquilamente con ella”, agregó don Manuel.

Vale la pena señalar que Luna Valentina Barreto Arango y Manuela Bedoya Jaramillo estaban detenidas en el desierto israelí desde el pasado 1 de octubre.