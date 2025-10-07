Tribunal ordena a Petro retractarse por decirle “narcofiscal” a Mario Burgos y otras acusaciones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó en segunda instancia la decisión que ordena al presidente Gustavo Petro Urrego ofrecer una retractación pública por varias declaraciones que realizó en contra del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño. Según el fallo, el mandatario lo acusó, sin respaldo probatorio, de tener nexos con el narcotráfico y de haber protegido a personas implicadas en el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

Con esta determinación, el Tribunal confirmó lo concluido por el juzgado de primera instancia, el cual consideró que los señalamientos del jefe de Estado afectaron los derechos fundamentales del fiscal Burgos al buen nombre, la honra, la integridad personal y la dignidad humana.

En el fallo, el Tribunal recordó que la condición de jefe de Estado no exime al presidente de la obligación de actuar con prudencia y respeto cuando se trata de la reputación de servidores públicos que ejercen funciones judiciales o de investigación. Asimismo, precisó que la libertad de expresión no puede convertirse en un instrumento para realizar acusaciones sin fundamento que afecten la imagen o la credibilidad de las instituciones.

¿Qué decía el fallo?

“La Sala advierte que lo expuesto no constituye justificación ni fundamento alguno para emitir las declaraciones bajo análisis, por lo que procede mantener la decisión de primera instancia, como quiera que tales manifestaciones atentan contra la presunción de inocencia, el buen nombre y la honra del fiscal, en virtud de que no se ha proferido una decisión de fondo en su contra por la instancia competente.”

El Tribunal también destacó que las expresiones de Petro fueron emitidas en ejercicio de su cargo y ante la opinión pública, lo que amplificó su alcance y sus posibles efectos sobre la imagen del fiscal Burgos.

“Corolario de lo que se ha venido exponiendo, para la Sala es evidente que, en el presente caso, los anteriores pronunciamientos efectuados por parte del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, los cuales han sido dirigidos a la opinión pública en ejercicio del poder presidencial, derivaron en la vulneración de los derechos fundamentales al buen nombre, honra, integridad personal y dignidad humana del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño”, señala el fallo.

La decisión deja en firme la orden de retractación pública que deberá realizar el presidente Petro en los términos fijados por el Tribunal, con el objetivo de restablecer los derechos afectados del fiscal Burgos.

