“Un genio es alguien creativo, pero también disciplinado”: Mario de la Piedra sobre grandes artistas

Mario de la Piedra Walter, médico con máster en neurociencias y escritor del libro ‘Mentes geniales’, llegó a los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar sobre su texto.

De la Piedra afirmó que en el imaginario colectivo se tiene la idea del típico artista que debe estar atormentado para hacer su arte. Sin embargo, su libro trata de romper ese esquema porque en su proceso de investigación evidenció que “los grandes artistas no fueron genios por su enfermedad, sino que a pesar de sus condiciones hicieron arte”.

¿Cómo es la mente de un genio?

El doctor indicó que un genio es alguien creativo y novedoso, pero también pone en práctica la disciplina para ejecutar su arte.

Los grandes artistas como Frida Kahlo, “buscaban decir algo a través de su arte, pero nunca quitaron su dedo del renglón”, expresó De la Plata.

¿Qué se podrá encontrar en su libro?

‘Mentes geniales’ es un libro que habla más del cerebro de nosotros mismo, y no el de los otros.

En su proceso de investigación, el doctor confirmó que todas las mentes son importantes, pero él se interesó por conocer “otros mundos que no siempre reciben todos los focos de atención”.

