Así es ‘Crimson’: autenticidad, moda y creatividad detrás de su lente
Juan David Rueda, conocido en redes sociales ‘Crimson’, es un fotógrafo, creador de contenido y artista visual que ha construido su carrera con base en la moda y la libertad de expresión, llegando a ser uno de los fotógrafos jovenes más reconocidos del país.
Crimson - W Radio
En entrevista con Mujeres W, ‘Crimson’ relató cómo el proceso de su sexualidad le ayudó a vivir bajo mucha libertad y proyectarla en su trabajo.
La decisión la tomó de forma espontánea mientras lavaba platos y grabó un vídeo corto con solo una toma, que luego publicó en redes sin avisar y sin estar pendiente de las reacciones, y si bien temía la reacción de su padre, tuvo la sorpresa de recibir un mensaje de apoyo de su parte.
El fotógrafo asegura que esa liberación se tradujo en un cambio inmediato en su arte, comenzando a explorar la moda como una forma de extender su propia identidad. “Amo vestirme y decir quién soy con lo que me pongo” explicó.
‘Crimson’ también habló de su proceso creativo con los clientes, en el que tiene como objetivo conectar con la “escencia” de cada persona o marca para ofrecer propuestas que se adapten, cosa que ha aplicado con empresas como L’Oreal, Adidas o Avianca, y reconoció que la confianza es clave para lograr buenas fotografías.
Pasando lo profesional, resaltó que la creatividad es un estilo de vida y que debe alimentarse cada día.
Desde cómo vestirse y vivir la rutina, para él, cada detalle puede tener un proceso creativo. “La creatividad es fundamental para vivir”, concluyó.
