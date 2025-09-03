Así es ‘Crimson’: autenticidad, moda y creatividad detrás de su lente

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En entrevista con Mujeres W, ‘Crimson’ relató cómo el proceso de su sexualidad le ayudó a vivir bajo mucha libertad y proyectarla en su trabajo.

La decisión la tomó de forma espontánea mientras lavaba platos y grabó un vídeo corto con solo una toma, que luego publicó en redes sin avisar y sin estar pendiente de las reacciones, y si bien temía la reacción de su padre, tuvo la sorpresa de recibir un mensaje de apoyo de su parte.

El fotógrafo asegura que esa liberación se tradujo en un cambio inmediato en su arte, comenzando a explorar la moda como una forma de extender su propia identidad. “Amo vestirme y decir quién soy con lo que me pongo” explicó.

‘Crimson’ también habló de su proceso creativo con los clientes, en el que tiene como objetivo conectar con la “escencia” de cada persona o marca para ofrecer propuestas que se adapten, cosa que ha aplicado con empresas como L’Oreal, Adidas o Avianca, y reconoció que la confianza es clave para lograr buenas fotografías.

Le puede interesar: Murió Sebastiao Salgado, fotógrafo conocido por sus fotos en blanco y negro de la Selva Amazónica

Pasando lo profesional, resaltó que la creatividad es un estilo de vida y que debe alimentarse cada día.

Desde cómo vestirse y vivir la rutina, para él, cada detalle puede tener un proceso creativo. “La creatividad es fundamental para vivir”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Crimson: autenticidad, moda y creatividad detrás del lente 30:00 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí:

Play/Pause WRadio FM Compartir Directo Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

12:10