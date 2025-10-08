Deportes

Así reaccionó el mundo del fútbol a la muerte de Miguel Ángel Russo, extécnico de Millonarios

El entrenador Miguel Ángel Russo le dio a Millonarios su estrella número 15

Miguel Ángel Russo en el Estadio Gigante de Arroyito. FOTO: Luciano Bisbal/Getty Images / Luciano Bisbal

En la tarde de este miércoles, 8 de octubre, se confirmó la noticia de la muerte del entrenador argentino Miguel Ángel Russo, quien fue campeón con Millonarios en el torneo finalización 2017.

Russo marcó una época en Millonarios y actualmente era el DT de Boca Juniors, uno de los equipos más importantes de Sudamérica.

Fue tanta su influencia que personalidades del deporte y equipos de fútbol de todo el mundo reaccionaron a su muerte, reconociendo el valor del técnico y su aporte al fútbol.

Así reaccionó el mundo fútbol a la muerte de Miguel Ángel Russo:

