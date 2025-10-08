Así reaccionó el mundo del fútbol a la muerte de Miguel Ángel Russo, extécnico de Millonarios
El entrenador Miguel Ángel Russo le dio a Millonarios su estrella número 15
En la tarde de este miércoles, 8 de octubre, se confirmó la noticia de la muerte del entrenador argentino Miguel Ángel Russo, quien fue campeón con Millonarios en el torneo finalización 2017.
Russo marcó una época en Millonarios y actualmente era el DT de Boca Juniors, uno de los equipos más importantes de Sudamérica.
Fue tanta su influencia que personalidades del deporte y equipos de fútbol de todo el mundo reaccionaron a su muerte, reconociendo el valor del técnico y su aporte al fútbol.
Así reaccionó el mundo fútbol a la muerte de Miguel Ángel Russo:
