Así reaccionó el mundo del fútbol a la muerte de Miguel Ángel Russo, extécnico de Millonarios

Miguel Ángel Russo en el Estadio Gigante de Arroyito. FOTO: Luciano Bisbal/Getty Images / Luciano Bisbal

En la tarde de este miércoles, 8 de octubre, se confirmó la noticia de la muerte del entrenador argentino Miguel Ángel Russo, quien fue campeón con Millonarios en el torneo finalización 2017.

Russo marcó una época en Millonarios y actualmente era el DT de Boca Juniors, uno de los equipos más importantes de Sudamérica.

Fue tanta su influencia que personalidades del deporte y equipos de fútbol de todo el mundo reaccionaron a su muerte, reconociendo el valor del técnico y su aporte al fútbol.

Así reaccionó el mundo fútbol a la muerte de Miguel Ángel Russo:

Millonarios FC, su presidente Enrique Camacho, presidente de la Junta Directiva Gustavo Serpa, la Junta Directiva, el equipo profesional, cuerpo de apoyo y administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo quien fuera un amigo cercano. Siempre… pic.twitter.com/L13IfBqErC — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 8, 2025

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento. pic.twitter.com/gSRyRyDhJa — River Plate (@RiverPlate) October 8, 2025

Falleció Miguel Ángel Russo ⚫️



El entrenador de Boca tenía 69 años



🙏 Descansá en paz pic.twitter.com/ItoIYnz7Jb — Diario Olé (@DiarioOle) October 8, 2025

⚫ Profundo dolor: Club Atlético Lanús lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera entrenador de la institución en los periodos 1989-1994 y 1999-2000, gran artífice de los ascensos conseguidos en 1990 y 1992 y protagonista ineludible en nuestro crecimiento… pic.twitter.com/KmSQ27VxEZ — Club Lanús (@clublanus) October 8, 2025

San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste.



¡Hasta siempre, Miguelo! pic.twitter.com/sVhilJwQBr — San Lorenzo (@SanLorenzo) October 8, 2025

😢🏆 Siempre te recordaremos con una sonrisa: QEPD Miguel Ángel Russo. pic.twitter.com/oVkoPDQX53 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 8, 2025

Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Un caballero, un señor con todas las letras que supo honrar su capacidad como entrenador dos veces al frente de nuestro equipo, dónde condujo al Fortín al título del Clausura 2005.



Hasta siempre, Miguel 💙 pic.twitter.com/7EkddsmIsh — Vélez Sarsfield (@Velez) October 8, 2025

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento del entrenador Miguel Ángel Russo, quien… pic.twitter.com/v8bwlkGUcp — DIMAYOR (@Dimayor) October 8, 2025

