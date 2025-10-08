¿Cómo fue el paso de Miguel Angel Russo por Millonarios? Estos son los títulos que ganó
El exentrenador de Millonarios, Miguel Ángel Russo, murió a los 69 años.
Este miércoles, 8 de octubre, se confirmó la muerte del entrador argentino, Miguel Ángel Russo, el ex técnico de millonarios murió a los 69 años tras luchar con un cáncer de próstata y vejiga.
Russo se encontraba dirigiendo a Boca Juniors en su segundo ciclo, el conjunto ‘Xeneize’ había anunciado su contratación el pasado 2 de junio.
¿Cómo fue el paso de Miguel Ángel Russo por Millonarios?
El entrenador argentino llegó a Millonarios el primero de enero del 2017, luego de un paso efímero por Vélez Sarsfield en el 2015.
Con la llegada de Russo, desde Millonarios se habló como un salto de calidad en las filas del conjunto capitalino, puesto que, Russo había logrado hacerse con la Copa Libertadores en el año 2007 con Boca Juniors.
¿Qué títulos ganó Russo con Millonarios?
Con el ‘embajador’ Russo se consagró campeón en dos ocasiones, la primera de ellas fue en el año 2017 cuando levantó el torneo finalización, final que es recordada por ser un ‘clásico capitalino’.El segundo título de Russo con Millonarios fue la Superliga 2018, esta vez los comandados por el argentino vencieron 2-1 a Atlético Nacional.
¿Qué equipos dirigió Miguel Ángel Russo?
- Lanús
- Estudiantes de La Plata
- Rosario Central
- Universidad de Chile (CHI)
- Salamanca (ESP)
- Colón
- Los Andes
- Vélez Sarsfield
- Boca Juniors
- San Lorenzo
- Millonarios (COL)
- Alianza Lima (PER)
- Cerro Porteño (PAR)
- Al Nassr (ARA)
