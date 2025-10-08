EN VIVO 🔴Millonarios vs. América de Cali: siga el minuto a minuto del partido de la Liga Betplay

Este martes, 7 de octubre, se disputará uno de los clásicos más importantes y controversiales del país. En esta ocasión, el escenario será El Campín; allí, Millonarios recibirá a la ‘Mecha’ por la fecha número 14 de la Liga Colombiana.

A tan solo seis jornadas para que finalice el ‘todos contra todos’, el conjunto capitalino se encuentra en la posición número 16, a 6 puntos del octavo lugar. Es por esto por lo que debe ganar ante el América.

Por su parte, los ‘Diablos Rojos’ son decimocuartos con los mismos puntos que Millonarios, algo que de la misma forma los obliga a ganar el encuentro.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación: