Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y extécnico de Millonarios

El entrenador argentino, Miguel Ángel Russo, murió a los 69 años de edad tras luchar con un cáncer de próstata y vejiga.

Miguel Ángel Russo falleció este 8 de octubre. Un cáncer que afectaba tanto su próstata como a su vejiga, el cual tuvo inicios desde 2017, cuando dirigía en el fútbol colombiano a Millonarios y salió campeón.

Russo se encontraba dirigiendo a Boca Juniors en su segundo ciclo, recordando que en el primero, que fue en 2007, consiguió alzar la Copa Libertadores con el conjunto ‘xeneize’.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/SqE0zS3CmY — AFA (@afa) October 8, 2025

A finales de septiembre de 2025 estuvo en una licencia médica debido a que su estado de salud no le permitía asumir con entereza sus actividades laborales al frente del equipo, siendo el pasado 21 de septiembre su última vez sobre la raya en el empate 2-2 contra Central Córdoba; razón por la cual Boca Juniors emitió un comunicado confirmando el estado de salud del equipo.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y a su familia en este momento”.

El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club.



Acompañamos a Miguel y su familia en este momento. pic.twitter.com/T108lrmkUv — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 7, 2025

Miguel Ángel Russo como jugador solo militó en Estudiantes de la Plata, en donde disputó 14 temporadas y debutó en 1975.

Russo como entrenador

El estratega argentino comenzó su camino como técnico con Lanús, posteriormente estuvo con Estudiantes de la Plata, Universidad de Chile, Rosario Central, Unión Deportiva Salamanca, Monarcas, Millonarios, Alianza Lima, Cerro Porteño, Al Nassr, Racing, Vélez Sarsfield.

Palmarés como director técnico

Miguel Ángel Russo consiguió ser campeón con Lanús y Estudiantes de la Plata en el Torneo Nacional en Argentina; en primera división consiguió el título con Boca Junior y Rosario Central; en Colombia levantó la Liga y la Superliga con Millonarios.

Su título más importante fue la obtención de la Copa Libertadores con Boca Juniors en 2007 tras vencer a Gremio.

Escuche W Radio en vivo: