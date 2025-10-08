Avanzan las investigaciones sobre las amenazas al papá del precandidato Mauricio Lizcano

Manizales

Tras las denuncias realizadas por la familia del precandidato presidencial Mauricio Lizcano en Manizales, quienes han reportado amenazas directas recibidas en la sede política del dirigente en contra del padre del político, autoridades realizaron un consejo de seguridad y de garantías electorales extraordinario en la capital caldense.

Este incidente ha generado una profunda preocupación en la opinión pública y entre las autoridades, que ya han iniciado las investigaciones pertinentes. En respuesta a la gravedad de la situación, el coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, informó que avanzan con las investigaciones.

“Ya hay unos elementos materiales que están siendo eh vinculados a la investigación y que permiten avanzar. Esperamos próximamente dar resultados”, destacó el comandante de la policía metropolitana.

Origen de las amenazas

Las amenazas, cuya naturaleza exacta no ha sido revelada en detalle por motivos de seguridad, apuntan a generar un clima de intimidación en pleno periodo preelectoral.

La familia de Lizcano, ha solicitado a las autoridades una intervención urgente para garantizar la seguridad del precandidato, de su equipo de trabajo y de las personas que frecuentan la sede.

Consejo extraordinario de garantías electorales

Tras los recientes hechos reportados desde la campaña del ex senador y ex ministro, Mauricio Lizcano, se realizó un encuentro con líderes y dirigentes políticos representantes de los partidos más representativos en Caldas y Manizales donde destacaron que a la fecha hay tranquilidad y solo se ha reportado el caso de la amenaza a Oscar Tulio Lizcano, padre del precandidato Presidencia.

“Debo señalar que ninguno de los partidos en la ciudad de Manizales refirió algún tipo de preocupación complementaria, emergente a lo que ya hemos venido trabajando eh rutinariamente a través de los acompañamientos o revistas permanentes por parte de nuestras patrullas, tanto de la Seccional de Protección como del servicio de vigilancia policial. En ese sentido, continuamos en contacto, se ha fortalecido los canales de comunicación”, indicó el Coronel Dave Anderson Figueroa.