Bold levanta inversión por USD $40 millones para expandir su negocio en América Latina

La fintech colombiana Bold, que saltó a la fama por sus datáfonos a bajo costo, anunció que inversión en la compañía por USD $40 millones, liderada por General Atlantic, uno de los principales inversionistas en empresas en crecimiento en el mundo.

Esta transacción también contó con la participación de Cóndor Inverlink, InQlab y la International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial.

“Con este capital, Bold reforzará su operación en Colombia y respaldará la expansión regional de la empresa, lo que le permitirá ampliar su ecosistema de pagos y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas (pymes) en toda América Latina”, señaló la empresa en un comunicado.

Pero la empresa ya no solo vende datáfonos, la plataforma además ofrece préstamos, cuentas de depósito y herramientas integradas de gestión empresarial. Incluso, bolsillos y CDTs para personas naturales. Actualmente, hay cerca de 200.000 usuarios activos utilizan estos servicios cada mes.

“Nuestra misión es liberar el potencial de los emprendedores de toda la región ofreciéndoles una experiencia financiera diferente, desde el momento en el que reciben los pagos hasta el acceso a préstamos que impulsen su crecimiento. Lo estamos logrando gracias al apoyo de inversores globales de primer nivel. Estamos listos para transformar el ecosistema de pagos en América Latina”, afirmó José Vélez, CEO y cofundador de Bold.

