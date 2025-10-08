Cinco personas fueron capturadas en operación trasnacional entre Colombia y España

La Policía Nacional de Colombia, la Guardia Civil de España, Europol y Agencias Federales de los Estados Unidos lograron la captura de cinco ciudadanos colombianos quienes, al parecer, hacían parte de un grupo delictivo organizado dedicado al lavado de activos producto de actividades ilícitas del narcotráfico.

Tres de las capturas ocurrieron en las ciudades de Madrid e Ibiza, en España y dos más en las ciudades de Pereira y Medellín, en Colombia.

Los capturados en Ibiza y Madrid fueron identificados como:

Pablo Felipe Prada Moriones, alias ‘Black Jack’, ‘La Firma’ o ‘Magno’, de 41 años: Presunto cabecilla principal de la organización, su hermano

Santiago Prada Moriones, alias ‘Marco’, hermano de ‘Black Jack’

Carlos Ariel Zuluaga Lema, alias ‘Cejas’,

Estas tres personas eran buscadas en 196 países mediante notificación roja de Interpol.

La organización criminal de alias ‘Black Jack’ empleaba la modalidad delictiva de contaminación con clorhidrato de cocaína en los contenedores con cargamentos de frutos secos, plátanos, piñas y gulupa, entre otras. Se modificaba su estructura física en puertos marítimos comerciales de Colombia y Ecuador con rutas hacia Centroamérica y Europa.

Por otra parte, en un sector exclusivo de la ciudad de Pereira (Risaralda), fue capturado Jimmy García Solarte alias ‘El Trasportador’, quien era el encargado de recibir en Colombia el dinero producto de las actividades de narcotráfico mediante el método ‘hawala’.

Esta estrategia consiste en que se divide un billete de cualquier denominación y cada una de estas partes debe tener el mismo número de serial; una de las partes del billete es enviada al cabecilla de narcotráfico y otra al receptor del dinero. Estos elementos sirven como clave o token de seguridad en el momento de hacer alguna transacción.

Entre tanto, en el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Medellín (Antioquia), fue capturada Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias ‘La Contadora’, quien fungía como la representante legal de varias de las sociedades comerciales y empresas de papel, creadas probablemente para el lavado de activos por alias ‘Black Jack’ y ‘Marco’.

La organización mutó del método ‘hawala’ al mundo virtual de los criptoactivos, dejando de hacer entregas de altas sumas de dinero en efectivo a finales del año 2020, aprovechando el seudoanonimato de la virtualidad.

Supuestamente, está organización constituyó varias empresas de activos virtuales desde el año 2022 en España, Lituania, Estados Unidos, Nicaragua, República Checa, El Salvador y Colombia y el dinero en efectivo era movilizado desde Estados Unidos, México, República Dominicana, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, España y Alemania, principalmente.

Durante la investigación, se logró establecer que alias ‘Black Jack’ utilizaba sistemas de comunicación criptográfica para sus comunicaciones criminales. Además, utilizaba varias plataformas de mensajería instantánea cifrada de uso libre, en las que se logró identificar la participación directa en actividades de narcotráfico de los cabecillas.

Escuche W Radio en vivo: