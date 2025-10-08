Funcionarios del Inpec podrán adquirir armas de uso personal

El director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, anunció un acercamiento con INDUMIL para proteger a los funcionarios de la institución. Anunció que se llevará a cabo una feria especial para la adquisición de armas de uso personal.

INDUMIL ofrecerá condiciones preferenciales para los servidores penitenciarios, incluyendo descuentos exclusivos y prioridad en los trámites administrativos de compra y despacho de los elementos de seguridad.

Lea también: Fue asesinado un dragoneante del Inpec al salir de turno en la cárcel de Cali

Además, el INPEC adelanta gestiones ante el Comando General de las Fuerzas Militares para que los permisos de porte otorgados a los funcionarios penitenciarios cuenten con una excepción especial, en reconocimiento a la naturaleza de alto riesgo de su labor.

De esta manera, los funcionarios que así lo requieran podrán acceder a armas de uso personal con salvoconducto para porte, siempre bajo el cumplimiento estricto de los parámetros legales y de control establecidos.

Se anunció además que en los próximos días se pondrá en marcha una campaña extraordinaria de capacitación para los funcionarios que adquieran estos elementos, enfocada en el uso responsable, las normas legales y éticas, así como el mantenimiento y manejo seguro de las armas.

En esta línea, el INPEC informará próximamente sobre los requisitos, fechas y lugares donde los funcionarios interesados podrán realizar el proceso de manera ágil, segura y ordenada.