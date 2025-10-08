Actualidad

Inpec: no habrá visitas a privados de la libertad en cárceles de Bogotá y Valle hasta nueva orden

Se evalúa la posibilidad de extender la medida a otros centros de reclusión.

Foto: Cortesía INPEC

El Inpec suspendió nuevamente las visitas a las personas privadas de la libertad en las cárceles de Bogotá y del Valle del Cauca, en medio de la escalada de violencia contra los guardianes de la entidad. Se evalúa la posibilidad de extender la medida a otros centros de reclusión.

Asimismo, se acordó implementar la modalidad de trabajo en casa para el personal administrativo en las diferentes regionales, con el fin de garantizar la seguridad de los funcionarios públicos.

La entidad, a cargo del coronel Daniel Gutiérrez, también adoptó otras medidas para proteger la integridad de sus dragoneantes.

“Se solicitó el apoyo permanente de la Policía Nacional y del Ejército Nacional para garantizar la seguridad de los funcionarios en los horarios de ingreso y salida, así como durante los desplazamientos hacia y desde los establecimientos, especialmente en las zonas de mayor riesgo”.

De igual forma, el Inpec indicó que se implementarán turnos 24x48 en los establecimientos donde la situación lo amerite, con el propósito de fortalecer la capacidad operativa y reducir los riesgos asociados a la movilidad frecuente del personal.

