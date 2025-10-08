Delegados de la minga Barí viajarán a Bogotá

Cúcuta

Después de 11 días de permanecer concentrados en el parque Cúcuta 300 Años, la minga indígena Motilón Barí se retira de la ciudad de Cúcuta y una comisión viajará a la ciudad de Bogotá.

“En el día de hoy estamos organizando la comisión política que viajará en los próximos diez día a la ciudad de Bogotá, para reunirnos con todo el gabinete en pleno, hasta con el presidente”, dijo Alexander Dora, coordinador de DD.HH de esta etnia.

Indicó que “debido a que tuvimos un buen momento, en el marco de la minga, de acordar los más importante (territorio), ahora para cumplir hay que sentar directamente al presidente, para que en poco tiempo, se demuestren los resultados pendientes que tenemos”.

Mientras tanto, los más de 900 integrantes de la comunidad Barí que se encuentran en Cúcuta, regresarán a su territorio este jueves 9 de octubre.

Se estima que sobre las 7:00 de la mañana, los más de 30 buses que transportaron a la comunidad recojan a los indígenas y regresen a Tibú.