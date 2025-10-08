Fueron condenados patrulleros que exigieron dinero a ciudadana para no imponer un comparendo

Un magistrado dejó en firme la condena contra el patrullero activo Héctor Andrés Rojas Pinilla y el patrullero retirado Kevin Julio Torrenegra Miranda por el delito de concusión.

El alto tribunal no admitió un recurso de casación presentado por la defensa de uno de los sentenciados en contra de la decisión del Tribunal Penal Militar y Policial, por lo que se ratificó la condena emitida en primera instancia por el Juzgado de Instancia de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Según los investigadores, en junio de 2013 los uniformados prestaban servicio en el cuadrante Calamar 30 de la Policía Metropolitana de Villavicencio y llegaron hasta una licorería.

En el establecimiento de comercio, los patrulleros solicitaron 300.000 pesos a la propietaria para no imponer una orden de comparendo por supuestamente infringir el horario autorizado de venta de licor. La mujer entregó 100.000 pesos a los uniformados, al señalar que solo contaba con dicha suma.

Los uniformados, uno en servicio activo y el otro en retiro, tendrán que pagar una condena de 72 meses de prisión, una inhabilidad por el mismo periodo de tiempo, y se les impuso el pago de una multa de 50 salarios mínimos legales vigentes a la fecha de los hechos ($29.475.000).

Escuche W Radio en vivo: