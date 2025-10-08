Gobernadora del Valle exige al Gobierno Nacional entregar tierras a campesinos de la región

En algunas vías del Valle se han registrado bloqueos como consecuencia de la falta de respuestas.

Valle del Cauca

Ante las constantes protestas protagonizadas por comunidades campesinas en diferentes puntos del Valle del Cauca que reclaman el cumplimiento en la entrega de tierras, la gobernadora Dilian Francisca Toro, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que a través de la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales SAE acelere el proceso de adjudicación.

La mandataria se refirió a los recientes bloqueos en Zarzal y en el sector de Mediacanoa, en Yotoco, como consecuencia de la falta de respuestas.

“Tenemos una serie de bloqueos en cualquier carretera del departamento del Valle de Cauca. Para nosotros es muy importante que venga la Agencia Nacional de Tierras, que venga la SAE y que les pueda distribuir esas tierras a nuestros campesinos, a nuestra gente del Valle de Cauca que necesita”, indicó.

La gobernadora reiteró que desde su administración hay disposición para apoyar los proyectos productivos, pero insistió en que las tierras deben ser entregadas a quienes realmente las necesitan.

Es necesario que los reclamos y las necesidades de los campesinos y las víctimas del Valle del Cauca sean escuchadas por el Gobierno: no es posible que las tierras que han solicitado durante años para trabajar y producir sigan sin serles asignadas.



Ese incumplimiento y la falta… https://t.co/tbXwwIanID — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) October 7, 2025

También pidió que campesinos, comunidades afrodescendientes e indígenas sean priorizados en las entregas por parte del Gobierno Nacional.

Desde la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, la Gobernación del Valle sigue a la espera de respuesta a los oficios enviados a la Agencia Nacional de Tierras, solicitando información precisa sobre los procesos de adjudicación en el departamento.