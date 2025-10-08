Los seis mexicanos de la flotilla detenidos por Israel aterrizaron en Ciudad de México

Los seis mexicanos que integraban la Flotilla Global Sumud y que fueron detenidos durante varios días por Israel tras intentar llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, llegaron este miércoles al aeropuerto de Ciudad de México, donde fueron recibidos por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

“El día de hoy llegaron a nuestro país Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, en compañía del embajador de México en Israel, Mauricio Escanero”, informó la cancillería mexicana en un comunicado.

Lea también: Israel interceptó una nueva flotilla para Gaza

Antes de encontrarse con familiares y amigos, los mexicanos pasaron una revisión médica en la Base Aérea Militar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su posicionamiento de que los detenidos “no cometieron ningún delito” en medio de las negociaciones para lograr su repatriación.

Las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud fueron detenidas la pasada semana por fuerzas israelíes antes de llegar a las costas de Gaza, lo que motivó al gobierno de México a enviar cuatro notas diplomáticas para exigir garantías físicas, información sobre los motivos de la interceptación y, posteriormente, la repatriación.

Le puede interesar: Una española está entre los seis activistas de la flotilla a Gaza que permanecen retenidos en Israel

México ha expresado en foros internacionales su oposición a las restricciones en la asistencia humanitaria en Gaza y presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra de Israel en el enclave.

Escuche W Radio en vivo aquí: