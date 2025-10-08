MOE en Caldas pide celeridad en investigaciones sobre amenazas contra la familia de Lizcano

Manizales

La Misión de Observación Electoral en Caldas lamentó los hechos amenazantes en contra del papá del precandidato presidencial Mauricio Lizcano. Además de la misión electoral solicitaron a las autoridades competentes investigar el origen de estas amenazas.

Gustavo Ocampo, de la Misión de Observación Electoral en Caldas comentó que hasta el momento en los planes de riesgo electoral la situación de seguridad en el departamento era tranquila, sin embargo, con la situación presentada en contra del papá de Mauricio Lizcano.

“Hasta el día de ayer en esta campaña que se inició el 8 de marzo del presente año, pues el departamento de Caldas había gozado de total tranquilidad y eso había sido certificado en los Comités de Seguimiento Electoral, sin embargo, con el hecho de ayer todo cambió”, dijo Ocampo.

Ocampo comentó que desde la Misión de Observación Electoral están elaborando un oficio para solicitar a la Policía Nacional y demás entidades una investigación de fondo frente este hecho que no se puede quedar en un anunció más de amenaza

Ayer en su cuenta de X Lizcano publicó lo siguiente: “Acabamos de recibir en la sede de mi campaña presidencial en Manizales una amenaza contra la vida de mi padre, quien fue víctima de secuestro. Rechazo profundamente este acto cobarde”, expresó Lizcano a través de su cuenta de X.