PazdelRío cierra acuerdo con bancos y así concluye con éxito su proceso de recuperación empresarial

Tren de la vida y la esperanza/Foto: Acerías PazdelRío / EDUARDO DEL TORO

PazdelRío anunció que culminó con éxito el Proceso de Recuperación Empresarial (PRE), que adelantó de manera voluntaria ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

Puede leer: PazdelRío solicitó ingresar a recuperación empresarial ante la Cámara de Comercio de Bogotá

“El acuerdo fue alcanzado con la totalidad del sector financiero, reflejando el firme compromiso de la Empresa y de sus accionistas, así como su responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones”.

Con esto, la compañía señaló que asegura condiciones más sostenibles para avanzar en su propósito de convertirse en una empresa centenaria, al servicio del desarrollo del país y de las futuras generaciones de colombianos.

“La Compañía reconoce y valora el compromiso y el acompañamiento brindados por el sector financiero y la DIAN a lo largo de todo este proceso.

PazdelRío es la empresa líder del acero colombiano con una participación del 25% del mercado y el mayor empleador de Boyacá. Lleva más de 77 años con el país.

Le puede interesar: Acerías PazdelRío reafirma su compromiso a dialogar con los trabajadores

Tras la culminación de este, la Empresa reafirmó sus compromisos “con colaboradores, clientes y proveedores, y comunidades, fortaleciendo así la permanencia de una industria estratégica para el desarrollo nacional y para el tejido productivo del país”.