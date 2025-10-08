Internacional

Rusia espera que EE.UU. escuche sus advertencias contra la entrega de Tomahawk a Ucrania

“Esperamos que nuestras señales sean escuchadas en Washington”, dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova

Bandera de Estados Unidos y Rusia. FOTO: Getty Images

Bandera de Estados Unidos y Rusia. FOTO: Getty Images / Oleksii Liskonih

Rusia confió este miércoles 8 de octubre, en que Estados Unidos escuche sus señales de advertencia contra la entrega de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, que llevará a “daños irreparables” en las relaciones entre Moscú y Washington.

“Seguimos de cerca la evolución de este asunto (...), que podría complicar significativamente la búsqueda de una solución al conflicto ucraniano. Esperamos que nuestras señales sean escuchadas en Washington”, dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad