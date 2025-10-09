Consejo Directivo del Fomag aprobó red integral de salud con libre elección

En sesión extraordinaria, el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, se abordó la contratación de la red integral de salud en los 32 departamentos, que será estructurada a partir de la libre elección para más de 300.000 maestros del país.

En la reunión también participaron los Ministerios de Educación, Hacienda y Trabajo y representantes de Fecode.

Durante la sesión, también se recomendó adelantar varios procesos contractuales para fortalecer la implementación del modelo de salud, entre los que están la contratación de empresas para auditoría de calidad, concurrencia y cuentas médicas a nivel nacional y de empresas administradoras de viáticos y transporte.

Por otra parte, se estableció la necesidad de contratar servicios en la nube para fortalecer los procesos tecnológicos que adelanta la Fiduprevisora.

