Exfiscal del caso de ‘Papá Pitufo’ llegará como subdirector de entidad adscrita a MinHacienda

Andrés Marín Rodríguez, quien fue el fiscal encargado del caso del conocido como el zar del contrabando, ‘Papá Pitufo’, durante cuatro años y luego fue apartado de su cargo en medio de cuestionamientos de una presunta fuga de información, ya tiene nuevo trabajo.

Su hoja de vida fue publicada para ser el subdirector Técnico de Instrucción Disciplinaria de la Agencia ITRC, que vigila a la Dian, encargada de luchar contra el contrabando, a Coljuegos, así como a otras entidades.

Así entonces sería una de las personas más cercanas a Eva Carolina Madrid, la actual directora de esta agencia.

Según su hoja de vida, desde 2021 funge como fiscal delegado ante jueces especializados a nivel nacional, también fue fiscal delegado ante jueces de circuito a nivel central.

Recordemos que en marzo de este año la fiscal Luz Adriana Camargo le dijo a la Revista Cambio dijo que “no pasaba nada” con Marín, a quien apartaron del caso pese a que tenía listas nueve órdenes de captura.

Incluso, esta emisora reveló en ese momento que fuentes del CTI aseguraron que hubo una interceptación a un oficial de Policía, cuyas iniciales son “F.S”.

Las conversaciones estaban relacionadas con la Policía Aduanera en Cartagena.

En esa grabación, el oficial celebra que hayan sacado al fiscal Marín de la investigación y advierte que a él jamás lo podrán “tocar” porque si lo hacen, “se caería media Policía”.