Frenan proyecto que buscaba llevar agua potable a dos municipios de Córdoba por “inconsistencias”

Montería

A través de un comunicado, Aguas de Córdoba S.A. E.S.P., informó que el proyecto que busca la construcción de un acueducto que beneficiaría a municipios como Cereté y Ciénaga de Oro, de momento, se encontraría parado por supuestas “inconsistencias”.

“Se realizó una revisión preliminar del proyecto, encontrando inconsistencias que fueron comunicadas al Ministerio de manera oportuna, con el fin de ser atendidas y paralelamente se publicó en la plataforma SECOP I, en etapa de prepliegos, el proceso de Licitación Pública No. LP-005-2025, cuyo objeto es la -Construcción de la línea de impulsión de agua potable del municipio de Ciénaga de Oro, tramo Cereté – Ciénaga de Oro, Córdoba-”, indica el comunicado.

En ese sentido, precisó que “dentro del término legal fueron presentadas diversas observaciones al proyecto de pliego de condiciones, en su mayoría de carácter técnico, las cuales fueron socializadas con el municipio de Ciénaga de Oro, en su calidad de estructurador del proyecto, y con el Ministerio de Vivienda, encargado de viabilizar”.

Asimismo, se estableció que, luego de unas mesas técnicas adelantadas con el Ministerio de Vivienda, se determinó que el proyecto debía ser “ajustado técnicamente”.

“En tal sentido, se dispuso descartar el proceso publicado en la plataforma SECOP I, con el fin de que, una vez se cuente con el aval del estructurador y del Ministerio, Aguas de Córdoba proceda a cargar nuevamente la licitación en la plataforma”.

Para este proyecto se habían anunciado inversiones cercanas a los $56.000 millones de pesos. En su momento, el alcalde de Ciénaga de Oro, Alejandro Mejía, señaló que esta obra le pondría fin a la incertidumbre del servicio de agua potable en su municipio.