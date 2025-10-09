Frisby Colombia anuncia que está tomando acciones legales en la Unión Europea

En primer lugar, desde Frisby Colombia aclaran que ya han presentado ante los jueces competentes en España, una demanda por infracción de derechos de Propiedad Intelectual y comisión de actos de Competencia Desleal, en contra de la sociedad Frisby España SL y el señor Charles Dupont para que cese la afectación de sus derechos de Propiedad Intelectual.

En segundo lugar, confirman que solicitaron ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) la anulación del uso de la marca.

Aclaran, además, que presentaron ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), las pruebas correspondientes que demuestran que la marca Frisby se encuentra actualmente vigente en España.

El equipo de comunicaciones de Frisby Colombia fue enfático al expresar que su única línea de comunicación referente a este tema será por medio de comunicados, pues quieren evitar imprecisiones en la información y al mismo tiempo respetar la confidencialidad del proceso legal al que se enfrentan con Frisby España desde hace más de 6 meses.