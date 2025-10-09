Golpe a la extracción ilícita de minerales en Cundinamarca

En la vereda Pueblo Viejo, municipio de Cucunubá, se cerró una unidad productora minera tipo socavón, cuya producción ascendía a 900 toneladas de carbón mineral, con un valor estimado de 720 millones de pesos mensuales.

Así mismo, fueron capturadas dos personas en flagrancia y se afectó una infraestructura valorada en cerca de 900 millones de pesos.

Según el ejército, esta acción permitió mitigar el daño ambiental generado en la zona, donde la explotación ilícita ha ocasionado deforestación y contaminación de fuentes hídricas, aire y suelo. Se estima que la recuperación de estos ecosistemas podría tardar aproximadamente 40 años.