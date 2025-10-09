MinSalud celebró liberación de la misión médica en el Huila

El Ministerio de Salud y Protección Social celebró la liberación de los integrantes de la misión médica que, en cumplimiento de su labor, habían sido secuestrados, un hecho que generó rechazo de la comunidad científica.

Los ocho integrantes de los equipos básicos de salud fueron liberados sanos y salvos este jueves 9 de octubre, a lo que la cartera de Salud se pronunció asegurando que aseguró que “todos debemos cuidarlos y protegerlos”.

La cartera de Salud hizo un llamado para que “en ninguna circunstancia se debe irrespetar ni vulnerar la misión médica, cuya labor humanitaria es fundamental para garantizar el derecho a la salud, especialmente en zonas de difícil acceso y en contexto de vulnerabilidad”.

Finalmente agradeció los esfuerzos de las autoridades locales, departamentales y nacionales que contribuyeron a la liberación de la misión médica.

