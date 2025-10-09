Nueva serie de relojes HUAWEI WATCH GT 6 llevan el entrenamiento y cuidado de la salud a otro nivel

Colombia

Desde el más reciente evento de lanzamiento de productos de HUAWEI, que se realizó en la ciudad de París, se presentó al mundo la esperada serie HUAWEI WATCH GT 6, con una línea de dispositivos inspirada en el espíritu de la frase “Ride the Wind”, diseñada para ofrecer a sus usuarios una sensación de libertad y comodidad en su búsqueda de un estilo de vida más saludable; pues traen diversas funciones que llevan el entrenamiento a otro nivel.

En ese sentido, estos dispositivos fusionan el diseño sofisticado y desempeño avanzado, ofreciendo más de 100 modos de entrenamiento, lo que los hace ideales para el uso diario. Además, esta serie, en sus dispositivos HUAWEI WATCH GT 6 Pro y HUAWEI WATCH GT 6 de 46 mm, incorpora una batería de silicio de alta densidad con diseño optimizado, que incrementa en un 65 % su capacidad frente a la generación previa, por lo que cuentan con una autonomía de hasta 21 días de uso y el posicionamiento exterior ultra preciso.

A su vez, llegan con la integración del nuevo HUAWEI TruSense System, capaz de ofrecer métricas de salud más completas, rápidas y detalladas; ya que ofrece la detección multidimensional de emociones, proporciona análisis detallados de salud y realiza un monitoreo cardiovascular, lo que garantiza un cuidado integral tanto para el cuerpo como para la mente, día y noche.

Tiene más de 100 modos de entrenamiento y mejoras clave en cuatro disciplinas

En cuanto al ciclismo, esta es la primera serie de relojes inteligentes que ofrece un potenciómetro virtual en la muñeca para este deporte, lo que les proporciona a los ciclistas un mecanismo más preciso y con base científica para medir la intensidad de sus sesiones de entrenamiento. Tal como ha informado HUAWEI, esta innovadora función es el resultado de una exhaustiva investigación, que incluye miles de simulaciones de ciclismo y modelos avanzados de resistencia al viento, por lo que ofrecen cálculos altamente confiables de la potencia virtual en tiempo real, alcanzando un nivel de exactitud cercano al de un potenciómetro físico especializado.

Estos nuevos smartwatches también han mejorado sus funciones para otros deportes, como la opción de “Carrera por Senderos”, que mide la geolocalización exacta, presenta gráficos de altitud y un análisis de pendiente en tiempo real, para optimizar cada kilómetro.

Además, llega el “modo Golf” con mapas en alta definición y funciones avanzadas que hacen de cada golpe una experiencia estratégica. Por otro lado, para los amantes de la nieve, está la “función Esquí”, que ofrece datos detallados y un posicionamiento de precisión, llevando la experiencia en pista a un nivel totalmente profesional y emocionante.

Llegan con un diseño sofisticado

El HUAWEI WATCH GT 6 Pro incorpora un bisel elevado y una pantalla 5.5 % más amplia, para una visualización inmersiva. Además, está fabricado con materiales de primera calidad, como cristal de zafiro, una carcasa de aleación de titanio de grado aeronáutico y una cubierta trasera de cerámica nanocristalina, que garantiza la durabilidad y derrocha sofisticación y versatilidad, haciéndolo apto para reuniones de negocios, viajes o entrenamientos, al tiempo que garantiza una apariencia premium y una alta calidad.

En cuanto a la edición de 46 mm, esta se inspira en el ciclismo, con su novedosa opción de color verde combinada con un elegante bisel, degradado en tres tonos. Por su parte, la edición de 41 mm cuenta con un nuevo sistema de acoplo para las correas, que garantiza un ajuste más cómodo y ceñido a la muñeca, lo que lo convierte en el compañero perfecto para una gran variedad de looks y ocasiones.

Precio y privilegios de comprarlos en preventa

Desde ahora, usted puede aprovechar la venta abierta de la serie HUAWEI WATCH GT 6, en donde encontrará el HUAWEI WATCH GT 6 por $999.000 COP y el HUAWEI WATCH GT 6 Pro a un precio de $1.299.999 COP. Además de vivir experiencias fitness al aire libre más avanzadas y profesionales, usted puede aprovechar la etapa de lanzamiento para acceder a los beneficios del programa de intercambio.

Además, llevando su reloj inteligente antiguo de la misma marca, podrá tener un cupón de hasta $750.000 COP para estrenar su nuevo GT 6. Para conocer más de estos beneficios, puede consultar los términos y condiciones en la página oficial de Huawei en Colombia.

Para los usuarios que opten por esa serie de Smartwatches, o que elijan un HUAWEI WATCH Ultimate 2, podrán disfrutar de privilegios adicionales como: